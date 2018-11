Szorítás

Bővülhet az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság ellenőrzési jogköre

Bővülhet az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság ellenőrzési jogköre a külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos visszaélések megelőzése, felderítése, az ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében - erről szóló javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé Pintér Sándor belügyminiszter.



Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosítása, amely kedden jelent meg az Országgyűlés honlapján, számos rendelkezést tartalmaz az idegenrendészeti engedélyezés területén, és bővíti az elektronikus ügyintézési lehetőségeket.



A kérelem a módosítás elfogadása után elektronikusan is benyújtható lesz, a biometrikus adatokat azonban a jövőben is rögzíteni fogják a hatóságok, így az érintetteknek továbbra is meg kell jelenniük személyesen.







Komoly változást jelent majd a szabályozásban, hogy a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai a továbbiakban nem bírnak a szabad mozgás és tartózkodás jogával, ehelyett rájuk - más európai uniós tagállamok rendelkezéseivel összhangban - a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályokat kell majd alkalmazni - olvasható az előterjesztés indoklásában.



A számos egyértelműsítő rendelkezést magában foglaló javaslatcsomag érinti a többi között az állampolgársági törvényt, a nyugellátásról szóló törvényt vagy a konzuli védelemről szóló jogszabályt. Utóbbi betekintési lehetőséget biztosít a konzuli szolgálatnak a menekültügyi nyilvántartásba.



A javaslat értelmében változik még a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabály, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény, a menedékjogról, valamint a bűnügyi nyilvántartásról szóló jogszabályok, az anyakönyvről szóló törvény.



A változtatások többsége január 1-jén léphet hatályba, míg egyes részei jövő júliustól. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló, valamint a menedékjogról szóló törvények módosításának egyes pontjai kétharmados támogatást igényelnek.