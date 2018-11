Közlekedés

Két mozdony is lerobbant, 9 órás lett a vonatút

Két mozdony lerobbant, és csak a harmadikkal értek célba azok az utasok, akik vasárnap délután Szombathelyről szerettek volna eljutni Pécsre - írta a Bama.hu. Az eredetileg négyórás útból ugyanis röpke kilenc órás lett, volt olyan, aki hétfő hajnalban került csak ágyba.



A lapnak egy utas számolt be az esetről, aki elmondta, hogy az első mozdony Babócsánál lerobbant, küldtek egy mentesítő mozdonyt, ami Szentlőrincnél kigyulladt. Ekkor már elmúlt éjfél, tehát már három órája meg kellett volna érkezniük Pécsre.



A harmadik vonatot a Mecsekaljáról küldték, végül ez vontatta el a személyvonatot a célállomásra - hajnali 2:18-kor érkezett meg. A MÁV szerint 400 utas volt rajta.



A vasúttársaság hozzátette azt is, hogy vasárnap éjszaka a busztársaságok nem tudtak biztosítani kellő mennyiségű pótlóbuszt az utasok elszállítására, ezért kellett egy újabb mentesítő mozdonyt küldeni a szerelvényért. És hiába az ötórás késés, kártérítés személyvonatra nem jár.



A MÁV sajtó arról tájékoztatta az Indexet, hogy a Bama.hu cikkével ellentétben mégis fizetnek kártérítést az érintett utasoknak. Mint írják, az utasok az ügyfélszolgálathoz nyújthatják be igényüket, melyet egyedileg bírálnak el. Valamint közölték azt is, hogy a vasúttársaság ezúton is utasai elnézését kéri a kialakult kellemetlenségek miatt.