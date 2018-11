Ügyészség

Elítélték a taxival menekülő fővárosi ámokfutót

A férfit a járőrök igazoltatni akarták, de nem állt meg, majd az általa vezetett taxival kilométereken keresztül menekült az őt üldöző rendőrök elől, miközben több autót is megrongált, és a járdára felhajtva, gyalogosokat is veszélyeztetett. 3 év végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte elsőfokon a bíróság. 2018.11.06 11:23 ma.hu

Az ügyben a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség nyújtott be vádiratot. A vádirat szerint a 25 éves férfi 2016. augusztus 23-án dél körül az általa vezetett taxival a VIII. kerületben közlekedett. A vádlott sem vezetői engedéllyel, sem taxi engedéllyel nem rendelkezett. Haladása során a Diószeghy Sámuel utcában rendőr járőrök a vádlottat igazoltatni akarták, és az intézkedés céljából szolgálati gépkocsijuk hang- és fényjelzését együttesen használták.



A vádlott a fenti körülmények okán a jelzés ellenére nem állt meg, kivonta magát a rendőri intézkedés alól, és a gépkocsijával menekülni kezdett. Több utcán keresztül az Üllői útra kanyarodott, miközben az őt üldöző rendőrök a szolgálati jármű kihangosítóján keresztül többször felszólították a megállásra. Menekülés közben a vádlott számos közlekedési szabályt megszegett, így áthaladt záróvonalon, piros lámpán, áthajtott a szemközti sávba és a forgalommal szemben közlekedett, felhajtott járdára, ahol a gyalogosoknak félre kellett ugraniuk azért, hogy a vádlott ne üsse el őket.



A vádlott a menekülés során több autót is megrongált; egyik kanyarodása során összeütközött egy szabályosan közlekedő tehergépkocsival, majd megállás nélkül tovább haladt, ezt követően pedig a Szabadság híd előtt egy szabálytalan előzés közben két másik gépkocsinak is nekiütközött.



A vádlott szándékos és súlyos közlekedési szabálysértéseivel közvetlenül veszélyeztette több járművezető és gyalogos testi épségét is.



A férfi végül az I. kerület, Várkert rakparton elvesztette az uralmát a jármű felett és szalagkorlátnak ütközött.



A kerületi ügyészség a férfival szemben több rendbeli közúti veszélyeztetés bűntette, valamint rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra.



Az új büntetőeljárási törvény (Be.) által bevezetett, eljárást gyorsító szabályokat alkalmazva, a bíróság által tartott előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmények elkövetését beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.



A bíróság a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatát elfogadta, és nyomban ítéletet hirdetett; őt 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, egyúttal 10 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítélet nem jogerős, az eljáró ügyész a büntetés tartama tekintetében súlyosításért fellebbezett, a vádlott és védője pedig a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.