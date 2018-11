Népszava

Rendkívül megalázó módon rúgják ki a közalkalmazottakat

Megalázó eljárások és a kormány utasításait kicselező trükkök sorát vetették be a tárca- és intézményvezetők a nagy állami leépítés során - írja a Népszava.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumában nem mindig "vesződtek" azzal, hogy személyesen bocsássák el az egyes munkatársakat: volt olyan kirúgásra ítélt dolgozó, aki az ügyfélkapujára kapott értesítésből tudta meg, hogy már nincs állása. Sok helyen állománygyűlést hívtak össze, máshol egyénileg hívatták a dolgozókat, így akadt, akinek órákat kellett utaznia azért, hogy átvegye felmondólevelét. Akadt példa arra is, hogy a felmondó levél átadását meg sem várva lekapcsolták az elküldöttek számítógépeit, majd bevonták belépőjüket. A Népszava információi szerint a nyugdíj előtt állók tömegesen kérték, hogy rákerüljenek a listára, mert elegük van a központi közigazgatási káoszból.



A tárcák azonban nemcsak simán kirúgtak nagyjából 2600 embert, hanem egyéb trükkökkel is csorbítják a dolgozók jogait. A külügyben például egy-két éves határozott idejű szerződésre váltották legalább 30 ember határozatlan idejű munkaviszonyát és a KSH-hoz hasonlóan saját cégbe szervezték ki a portásokat, sofőröket. Ezzel egyébként a tárca saját kormányát verte át, kicselezve a leépítést.



A közszféra szakszervezetei jogi fogást keresnek a számos sebből vérző létszámleépítésen az elmaradt egyeztetések miatt.