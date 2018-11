UNICEF

Felnőtt szerepben próbálhatják ki magukat a gyerekek jogaik világnapján

Felnőtt szerepben próbálhatják ki magukat gyerekek november 20-án, a gyermekjogok világnapján az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF kezdeményezésére indított Gyerekhang programban - tájékoztatta az UNICEF Magyarország hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint több tucat szervezet, vállalat és sportegyesület csatlakozott a programhoz, amelyben számos intézményben kipróbálhatják a felnőtt szerepeket, több helyen az "irányítást" is átvehetik a gyerekek.



November 20-án az UNICEF fiatal nagykövetei a Parlamentben is megjelennek, a gyerekek szerepelnek színházakban, bepillantanak többek között a tűzoltók, a mentők, a rendőrök és több ismert nagyvállalat dolgozóinak munkájába. A világnap alkalmából kéken világít majd a budapesti MÜPA és a Clark Hotel - írták.



A Gyerekhang programsorozat részeként az UNICEF Magyarország meghirdette gyermekrajzpályázatát; a legjobb pályaművek óriásplakát-felületeken is feltűnnek november közepétől az országban - tették hozzá.



November 20. a gyermekjogok világnapja. Az ENSZ 1959-ben ezen a napon fogadta el a gyermekjogi nyilatkozatot, 1989-ben pedig a gyermekjogi egyezményt, amelyet Magyarország 1990-ben írt alá. Az UNICEF ezen a napon világszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekeket megillető jogokat ugyanolyan alapvető kötelesség tiszteletben tartani és megvédeni, mint a felnőttekét.