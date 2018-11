Családtámogatás

Indul az új nemzeti konzultáció, itt vannak a kérdések

A héten indul a gyermekes családok támogatásáról szóló nemzeti konzultáció, a posta a napokban megkezdi a kérdőívek kézbesítését - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.



Novák Katalin azt mondta, a kérdőíveken tíz eldöntendő kérdés szerepel, amelyekre a kormány december 21-éig várja a válaszokat. A kérdőívek kitöltésére később online is lehetőség lesz.



A kérdések között szerepel a legalább négy gyermeket nevelő nők számára a főállású anyaság intézményének bevezetése, a gyerekeket nevelő családoknak járó támogatások kétharmados védelmének biztosítása, továbbá a beteg gyereküket otthon ápoló családtagok támogatása.



Az államtitkár azt hangoztatta, hogy a kormány nem a migrációval akarja megoldani a népesedési problémát, ahogy azt több európai országban teszik, hanem a gyereket nevelő magyar családok, valamint a családalapító fiatalok támogatásával.



A kérdőívet a Magyar Idők tette közzé.





Novák Katalin arról beszélt, a kormány további, a gyermekvállalást és -nevelést segítő intézkedéseket szeretne hozni, ezért a meghozandó kormányzati döntésekhez kérik ki az emberek véleményét a mostani újabb nemzeti konzultáción.



Az államtitkár szerint az emberek megkérdezése ebben a formában már bevált, jó gyakorlat, és abban Magyarország élen jár, mert a magyar mintát követve már az Európai Unióban is indítottak konzultációt. Azért is jó műfaj a kérdőíves konzultáció, mert így mindenkinek módja van elmondani a véleményét - tette hozzá.



Novák Katalin kiemelt, a kormány számára a családok évében különösen fontosak a visszajelzések, mert az őket érintő kérdésekről a családokkal, a fiatalokkal együtt szeretnének dönteni.



A sajtótájékoztatón bemutatott kétoldalas kérdőíven a tíz kérdés mindegyikéhez felvezető szöveget írtak, konkrét kormányzati elképzeléseket is megfogalmazva; a kérdésekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Az államtitkár - kérdésre válaszolva - azt mondta, e konkrét javaslatok támogatása esetén azokat a kormány elé terjesztik.



A kormány egyebek mellett arra vár választ: az emberek egyetértenek-e azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni, hogy az új családtámogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell-e kötni, vagy hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell-e adni az önálló életkezdéshez.



Ez utóbbi kérdés felvezető szövegében az áll, hogy a fiatalokat "akár 5-10 millió forintos kamatmentes életkezdési kölcsönnel kell segíteni abban, hogy ha szeretnének, akkor korábban is vállalhassanak gyermeket".



Arról is megkérdezik az embereket, egyetértenek-e azzal, hogy egy gyereknek joga van családban, lehetőség szerint az anya és az apa szerető gondoskodása mellett felnőni.



A kérdőív 10. kérdése a költségvetési családtámogatások kétharmados védelmének biztosításának lehetőségéről szól.



Novák Katalin erre utalva azt mondta, ez a kérdés azért fontos, mert szeretnék a családtámogatásokat "kőbe vésni", hogy azokat ne legyen könnyű lebontani, ahogy azt korábban a baloldali kormányok idején tették, például az otthonteremtési támogatás megszüntetésével. A fiatalok gyermekvállalásról szóló döntése nem kormányzati ciklusokra szól - hangoztatta az államtitkár.