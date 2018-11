Erőszak

Nevelőszülőkhöz került az a 4 éves kislány, akit a gyanú szerint megerőszakoltak

Kiengedték a kórházból, de családja helyett nevelőszülőkhöz került az a 4 éves kislány, akit a gyanú szerint néhány hete megerőszakoltak Cegléden. A Fókusznak most nyilatkozott a kislány édesanyja is, aki ugyanazt mondta, mint a férje: a gyerekre egy súly esett, ez okozta a sérüléseit. A rendőrség továbbra is szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoz.