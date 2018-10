Hulladékkezelés

OKF: ütemterv szerint halad a szemétszállítás

Minden olyan településre elindultak a hulladékszállító járművek, ahol ütemterv szerint szerdánként van szemétszállítás - írta szerda délután az MTI-hez eljuttatott közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).



Szerdán Pest megye 17 és Nógrád megye 12 településének lakossági hulladékát gyűjtik össze a katasztrófavédelem emberei. A következő napokban is a megszokott ütemterv szerint látják el a hulladékszállítást: Pest megyében - az eddigiekhez hasonlóan - szombaton is dolgoznak.



Az elmúlt napokban el nem szállított hulladékot is várhatóan napokon belül mindenhonnan begyűjtik a katasztrófavédelem irányítása mellett - írta az OKF, kiemelve: a katasztrófavédelem célja, hogy az "emberek semmilyen változást ne érezzenek a szolgáltatás menetében, mindenhol a megszokott időben és módon történjen a hulladékszállítás".



A katasztrófavédelem jogszabályi kötelezettségének megfelelően október 31-én átvette a hulladékszállítás irányítását és a szervezési feladatokat a Zöld Híd Kft. korábbi szolgáltatási területén, Pest és Nógrád megye összesen 116 településén.



A katasztrófavédelem szakemberei reggel óta a szolgáltatás elvégzésére kötelezett cégek telephelyein dolgoznak, irányítják és összehangolják a munkafolyamatokat, kezelik a felmerülő problémákat, hogy mindenhol zökkenőmentes legyen a hulladék elszállítása - írta az OKF.