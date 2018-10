Buszbaleset

Veronai tragédia: elkezdődött a per, nem ment el a sofőr

Szerda délelőtt kezdődött az első tárgyalás a tragikus veronai buszbaleset ügyében Olaszországban, a veronai városi bíróságon. Öt magyar családból nyolcan utaztak ki, hogy végre a sofőr szemébe nézhessenek - jelenti a helyszínről a Bors munkatársa.



Az ügy egyetlen magyar vádlottja, V. János azonban ezúttal is kitért előlük, nem ment el a tágyalásra. A tárgyalás emiatt egy órás késéssel kezdődött. Várták a sofőrt, még az ügyvédje sem tudta megmondani, hogy V. János megjelenik-e.



A sofőr kirendelt védője azt közölte, hogy ő csak október 29-én kapta meg az ügyet, így nem volt ideje tanulmányozni. Ezért a tárgyalás elnapolását kérte.



V. János továbbra is azt hangoztatja, hogy nem érzi magát bűnösnek. A szülők szerint viszont továbbra is időhúzásra játszik, hiszen ez már a második védője, az elsővel nem volt hajlandó felvenni a kapcsolatot.



V. János mellett öt olasz vádlott van az ügyben, akik az A4-es autópályáért felelősek.