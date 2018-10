Belügy

Kiszivárgott a CEU-szerződés

hirdetés

"Ezt a szerződést nem engedi aláírni Orbán a CEU ügyében" - címmel írt Facebook-posztot Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő.



"A kormány képviselői kilenc tárgyalási forduló során alakították ki ezt a szöveget a New York állam és Magyarország közötti megállapodásról, mely lehetővé tenné a CEU hosszú távú működését. Teljesen egyértelmű tehát, hogy a megállapodás szövegét letárgyalták, az a magyar fél igényei szerint alakult. Én úgy tudom, hogy Altusz már tavasszal azt ígérte, hogy a kormány alá is fogja írni. New York állam Oktatási Hivatala igazolta is, hogy a CEU oktatási tevékenységet folytat az USA-ban. Vagyis a CEU minden feltételnek megfelel, a magyar kormány pedig letárgyalt minden részletet. Egy dolog hiányzik, Orbán jóváhagyása. Orbán lelkén szárad, amiért elüldözik a CEU-t" - írja a képviselő.