Szexjátékszernek használta gyerekeit az ózdi pár

2018.10.31 09:52 ma.hu

Az ózdi pár meglehetősen középkori körülmények között nevelte két gyermekét. A 29 éves I. Szilvia és párja, J. István együtt nevelte a nő előző kapcsolatából született két gyerekét, a nyolcéves Eriket és a kétesztendős Laurát. A szülők embertelen körülmények között éltek, nem volt munkájuk, folyamatosan vándoroltak, családtagoknál, barátoknál húzták meg magukat, vagy olyan albérletben, ahol az alapvető berendezés is hiányzott.



A nagyobbik gyerek 2013-ban kezdte az általános iskolát, de nem járt rendszeresen, elhanyagolt, gondozatlan volt. Nem viseltek az évszakoknak megfelelő ruhát, nem étkeztek rendesen. A szülők a családsegítőtől kapott ruhákat máglyára vetették, így hagyták továbbra is fázni a gyerekeket - írja a Blikk.



Édesanyjuk 2013-ban ismerte meg élettársát, akivel rendszeresen a gyerekek előtt éltek szexuális életet, majd arra kényszerítették azokat, hogy utánozzák őket. István a kislánnyal is létesített szexuális kapcsolatot, amelyről az anyja tudott, de nem tett ellene semmit. A gyerekek 2014 októberében kerültek nevelőszülőkhöz, akik azt vették észre, hogy a két gyerek meztelenre vetkőzve imitál szexjeleneteket, amelyeket korábban a felnőttektől láthattak.



A bírósági tárgyaláson Szilvia remegő fejjel, nagy sóhajokkal hallgatta végig bűnlajstromát, majd az utolsó szó jogán sírva mondta, hogy a bűnök nagy része hazugság, és vissza szeretné kapni a gyerekeit. J. István szintén tagadta a bűnösségét, elmondása szerint csak az akarta, hogy a gyerekek „apjukként tekintsenek rá”.



Elsőfokú ítéletként a nő kilenc, a férfi pedig tíz év fegyházbüntetést kapott. Szilviát megfosztották a jövőben születendő gyermekei felügyeleti jogától is.