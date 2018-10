Hulladékkezelés

Nem jelent meg a katasztrófavédelem szemetet szállítani

A jelenleg meglévő üzemanyagkészletből még körülbelül egy hétig el tudják vinni a szemetet az óvodákból, iskolákból, egészségügyi intézményekből, valamint a temetők környékéről. 2018.10.30 18:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vállalás ellenére nem jelent meg a katasztrófavédelem a Zöld Híd Nonprofit Kft.-nél hétfőn, hogy a 116 érintett településen ellássák a szemétszállítást - közölte az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke kedden a Zöld Híd Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón.



Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) azt mondta, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a pénteken kezdődő háromnapos tárgyaláson mindenféle tájékoztatást megkapott, azóta viszont nem történt semmi.



A gödöllői polgármester úgy vélekedett: a katasztrófavédelem dolgozik rajta, hogy valamilyen formában ellássa a szolgáltatást.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki nyilatkozatára, amelyben a miniszter üzleti zsarolásnak nevezte a társaság leállását, úgy reagált, nem zsarolásról van szó, hanem arról, hogy csak olyan szintű szolgáltatást tudnak végezni, amilyen a számlán lévő pénzből kitelik.



Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Kft. megbízott ügyvezető igazgatója azt mondta, reggel még egyszer felhívta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-t, hogy utalják át a munka megkezdéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Értesítette a Pest és Nógrád megyei kormányhivatalok vezetőit, hogy intézkedjenek a "törvénysértő" állapot megszűnéséért. Emellett ügyvédi letétbe helyeztette a dolgozók bérét, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy előfordulhat, hogy nem kapják meg a munkabérüket.

A következő napokban komoly helyzet alakulhat ki

A következő napokban komoly helyzet alakulhat ki, mert ha a területen kint lévő hulladék egy hétig halmozódik, annak elszállítása és lerakása - állítása szerint - több mint két hónapnyi munkát igényel.



Tudatta, a jelenleg meglévő üzemanyagkészletből még körülbelül egy hétig el tudják vinni a szemetet az óvodákból, iskolákból, egészségügyi intézményekből, valamint a temetők környékéről.



Gyenes Szilárd és Gémesi György úgy fogalmazott, elkötelezettek a hulladékgazdálkodás teljesítése mellett, és szakmailag minden tekintetben együttműködnek, hogy minél hamarabb működjön a szemétszállítás.



A Váci Polgármesteri Hivatal az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vác közigazgatási területén változatlanul végzi a szolgáltatást. A hulladékot a gyáli hulladékkezelő központba szállítják - tették hozzá.

Fidesz: Gémesi György vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállt helyzetért!

A Fidesz arra szólította fel Gémesi György gödöllői polgármestert, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökét, hogy vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért - közölte Vécsey László, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője kedden Budapesten, újságírók előtt.



Kifejtette: a Zöld Híd Kft. hulladékgazdálkodási ellátási területén - ami 116 települést jelent - nagyon súlyos helyzet állt elő, 40 településről egyáltalán nem gyűjtik össze a szemetet, a többi helységből pedig nem engedik be a Zöld Híd telepére az önkormányzati, illetve hulladékagglomerációhoz tartozó szolgáltatók által begyűjtött hulladékot.



Ezzel szerinte olyan helyzetet állítottak elő, ami egy-két napon belül akár közegészségügyi vészhelyzetet is előidézhet.



Ennek a helyzetnek az egyértelmű felelőse a Zöld Híd vezetése, amely évek óta "politikai ügyet generál a hulladéktémából" - jelentette ki Vécsey László, jelezve: a hulladékgazdálkodási társulási tanács elnöke Gémesi György gödöllői polgármester, az Új Kezdet ellenzéki párt elnöke, aki az LMP-vel választási szövetséget kötött. A Zöld Híd ügyvezető igazgatója pedig Gyenes Szilárd, aki Gémesi György alpolgármestere volt, és egyébként az LMP országgyűlési képviselőjelöltjeként indult a választáson - tette hozzá.



A fideszes képviselő szerint képtelenek feldolgozni a választási vereséget, most azonban olyan politikai döntést hoztak, amellyel az emberek ellátásbiztonságát veszélyeztetik.



Ezt vállalhatatlannak minősítette, és az illetékes országgyűlési képviselők, továbbá polgármesterek nevében is felszólította Gémesi Györgyöt, hogy vállalja a felelősséget az előállított helyzetért, minél előbb kezdje meg a károk helyreállítását, ha pedig erre nem hajlandó, akkor a kormány vegye át a Zöld Híd irányítását.



Órákon belül meg kell oldani a helyzetet - mondta Vécsey László.