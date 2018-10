Késsel ment a koncertre

Megszólalt Pásztor Anna zaklatója - Ezt üzente a börtönből

A dunaszerdahelyi férfi meg mindig szerelmes az énekesnőbe, ám állítja, a történtek után békén hagyja őt. 2018.10.30 10:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A férfi nyolc hónapon át szinte minden egyes nap írt az Anna and the Barbies énekesnőjének. A Blikknek meg is mutatta az üzenetváltásaikat, amelyekből bár egyértelműen látszik, hogy az énekesnő csak ritkán, szűkszavúan, ironikusan válaszolt rajongójának, ám a férfi ezt nem így érezte. Talán még most sem fogta fel, mennyi gondot okozott, illetve mennyire ráijesztett Annára.



"Szinte egyből beleszerettem, amikor meghallottam a hangját és megláttam. Azt gondolom, én vagyok a másik fele, mellettem lehetne igazán boldog. Én a nőt látom benne, a lelket, aki nem boldog úgy, ahogyan él" - mondta el a lapnak a jelenleg is börtönben ülő férfi. Még augusztusban tartóztatták le, miután kést vitt az együttes koncertjére.



"Nem akartam őt bántani. Csak azért volt nálam kés, mert nincsenek fogaim, s úgy tudok enni, hogy az ételt pici darabokra vágom. Sosem tudnék kárt tenni Annában, hiszen szeretem. Még most is... A szerelem nem múlik csak úgy el" – magyarázta a férfi, aki azt is elárulta, a koncert lett volna az utolsó találkozásuk.



"Anna nyolc hónapon át egyszer sem adott egyértelműen elutasító választ a közeledésemre, egyszer sem írta azt, hogy hagyjam békén, vagy hogy nincs esélyem. Csak végül egyszer, a nyáron. Akkor döntöttem el, hogy elmegyek a koncertjére, utána vége. Elfogadom, hogy nem leszünk egy pár. Megígérem neki, ha kiszabadulok, akkor sem keresem soha többé" – tette hozzá a férfi, aki gyakran van ugyanabban a ruhában, mint amiben három hónapja a koncertre ment, ám úgy tűnik, ez őt cseppet sem zavarja, ahogyan a bezártság sem.



"Nem fellebbeztem a letartóztatás ellen. Ha bűn az, hogy piszkáltam, zaklattam Annát, akkor vállalom a következményeket, és leülöm, amit kell. Bár már voltam házas, szeretnék újra megnősülni, gyerekeket, családot akarok. Ha Annával nem lehet, akkor majd mással" - folytatta.



A férfit nemrégiben igazságügyi elmeszakértő vizsgálta meg. "Bolond vagyok, de ez így jó nekem, sosem akartam unalmas, átlagos lenni. Nem tudom pontosan, mit állapított meg az orvos, de nem is érdekel. Nem akarom kihúzni magam a büntetés alól."

Pásztor Anna állítja, bármit mond is a dunaszerdahelyi férfi, ő sosem bátorította.



"Határozottan és egyértelműen mondhatom, sosem voltam nyitott az üzeneteire. Eleinte csak azért válaszoltam neki, mert nem akartam megbántani, de amint tolakodó és agresszív lett, én is és a párom is megmondtuk neki: álljon le. Majd miután ezt nem tette meg, sőt, éjjelente hívogatott is, letiltottuk. Több profilról is próbálkozott, de egyértelműen elutasítottuk. Ő most azt mondja, én nem adtam határozott választ, de hát nem is volt olyan kérdés! Ha lett volna, akkor az első pillanatban mondtam volna, hogy nem volt és nem is lesz köztünk semmi." Az énekesnő azt is elárulta, nem tart attól, hogy mi lesz a férfi szabadulása után.



"Nem félek én senkitől, fentről vigyáznak rám, de itt sem vagyok egyedül. A helyében nem szívesen futnék össze a férjemmel. Bár már eddig is többször megígérte, hogy leáll és nem tette meg, de ha ezután gengszterkedik, mi is azok leszünk. Ám, ha most leáll és elvonul békében, minden rendben lesz. Kérem a családját, a barátait, foglalkozzanak vele!"