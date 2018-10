Kormány

Indul a nyolcadik nemzeti konzultáció

A több mint nyolcmillió küldemény eljuttatása a címzettekhez egy hónapot is igénybe vehet.



A kérdőívet és a válaszborítékot tartalmazó levelet minden nagykorú, bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárnak postázzák. A lap szerint a konzultáció kérdéssora szerdára lesz végleges, ezután kerül nyomdába az ív.



Dömötör Csaba államtitkár korábban azt mondta: a témák között biztosan szerepel a fiatal házasok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése, a gyermeket nevelő nők munkavállalása.



Ezek jelölhetik ki a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait. A mostani konzultációhoz is országos médiakampány társul. A kormány tévés, rádiós, online, nyomtatott felületeken, valamint órásplakátokon is tájékoztat a konzultációról.



A Magyar Idők szerint lesz kérdés arról is, hogy a gyermekvállalás ösztönzéseként a háromgyermekes nők életük végéig mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetése alól, de a férfiak véleményét is megkérdezik a gyermekvállalás feltételeiről.



A vélemények összegzése után jövőre újabb családpolitikai intézkedések várhatók, illetve bővülhetnek a már érvényben lévő támogatások, kedvezmények.