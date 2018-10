Atomenergia

Sokkal nagyobb a baj a Paksi atomerőmű körül, mint gondoltuk?

Amennyiben a Duna hőmérséklete elérni a 30 Celsius-fokot, úgy részlegesen le kell állítani az atomerőművet. Most a rendőrség nyomoz, hogy pontosan mi is történt idén nyáron. 2018.10.29

A nyári hőség alatt többször is felmerült, hogy a Duna hőmérséklete elérte a 30 fokot az atomerőmű közelében, ami már károsította volna a folyó élővilágát. A hivatalos vizsgálatok "csak" 29,88 Celsius-fokot mértek, így nem is állt le egyik blokk sem. Mindemellett az alacsony vízszint is problémákat okozott.



Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője még szeptemberben feljelentést tett a rendőrségen, ám a hatóság az új büntető törvénykönyvre hivatkozással lényegében Jávorra tolta a nyomozás terhét, feljelentés-kiegészítését rendelve el, aminek keretében a politikusnak kellett feltárnia a bizonyítékokat, miszerint az atomerőmű által mért 29,88 fok nem volt pontos mérés.



A politikus ezt meg is tette és közleménye szerint az átadott információk nyomán a Paksi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya értesített, hogy elrendelték az ügyben a nyomozást - írta a napi.hu.