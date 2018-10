Hajléktalanság

A székesfehérvári bíróság szerint is alkotmányellenes a hajléktalanrendelet

A Székesfehérvári Járásbíróság felfüggesztette az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indult eljárást, és az Alkotmánybírósághoz fordult pénteken - írta a hvg.hu. A bíróság szerint jelen esetben felmerül, hogy a Szabálysértési törvény 2018. október 15. óta hatályos 178/B. paragrafusa (ami kimondja, hogy az életvitelszerű közterületen élés szabálysértés) Magyarország Alaptörvényének II. cikkére (az emberi méltóság sérthetetlen) illetve III. cikkének első bekezdésére (senkit nem lehet megalázó bánásmódnak alávetni) tekintettel alaptörvény-ellenes.



Mint ismeretes, a Kaposvári Törvényszék is az Alkotmánybírósághoz fordult, azonban ők más szempontokat vettek figyelembe. Az ottani bíróság szerint a jogszabály ellentétes az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának az elesettek és szegények megsegítésének kötelezettségét kinyilvánító részével, többek között:

- az Alaptörvényben foglalt jogállamiság követelményével,

- az alapvető jogok korlátozására vonatkozó tilalommal,

- a törvény előtti egyenlőségre vonatkozó rendelkezésével,

- a diszkrimináció tilalma követelményével,

- a tisztességes tárgyalás követelményével

- a jogorvoslathoz való jog követelményével.



Az Utcajogász Egyesület is Alkotmánybírósági eljárást kezdeményezett volna, azonban az első fokon eljáró bírósági titkár figyelembe sem vette őket, így most a másodfokban bíznak.