Légi

Szétfeszített, feltúrt bőröndök érkeztek Rómába Ferihegyről

hirdetés

"Érkezéskor szembesültünk azzal a ténnyel hogy valaki levágta a biztonsági zárat és szétfeszítette bőröndünk zárját. (...) Sajnos esetünk nem egyedi, ugyanis több utastársunk járt ugyanígy ugyanezen a járaton" - írja levelében az Index olvasója.



A férfi október 23-án ment a WizzAirrel Róma-Fiumicino repülőtérre. Mint írta, ő a bőrönd zárját az utazás előtt piros gyorskötözővel pluszban biztosította, de ezt levágták róla, a zárat szétfeszítették, eltörték, a személyes holmijait pedig feltúrták. A férfi azt állítja, látta, ahogy Rómában a bőröndök nyitottan jönnek ki a futószalagon, a lap kérésére pedig videót is küldött a használhatatlan, minden állapotában nyitható számzárról.



Neki nem tűnt el semmije, de ettől még a 90 ezres bőrönd repülős utazásra alkalmatlanná vált, úgyhogy megpróbált hivatalosan is bejelentést tenni egy szintén szétfeszített bőröndöt kézhez kapó, másik utastársával a római reptéren.



Ott eltanácsolták őket, úgyhogy amikor hazaértek, akkor megkeresték a budapesti reptéri rendőrséget, és az ő javaslatukra a férfi e-mailes feljelentést tett bőröndrongálás miatt, már csak azért is, mert a biztosítótól szeretne kártérítést kapni, és ehhez kell rendőrségi papír is.



A rendőrség azt válaszolta, hogy az e-mail még kevés a nyomozáshoz, mert hiányoznak belőle bizonyos adatok. Úgyhogy ha a férfi ragaszkodik a nyomozáshoz, fáradjon be személyesen a 2/B terminálon található irodába, és tegyen feljelentést személyesen.



Bár jogilag ez egyelőre bizonyíthatatlan, a férfi biztos benne, hogy a budapesti reptéren fosztogatták a csomagot. Azt írta, "amiért megkerestem Önöket, az pont az, hogy hívjuk fel utazótársaink figyelmét arra, hogy figyeljenek értékeikre, és hogy tudják, Budapest repülőterén még mindig virágzik a fosztogatás".