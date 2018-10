Hihetetlen

Fucsovics edzője fagyott hógolyókkal dobálózott - feljelentették

Sávolt Attila, Fucsovics Márton edzője olyan csúnyán összeveszett a szomszédjával, hogy az ügyből feljelentés és bírósági per lett - írja a Blikk.



Sávolt ugyanis a vád szerint fagyos hógolyóval dobálta meg a humorista Mogács Dániel feleségét egy parkolási vita során.



A férfi a lap szerint azért veszett össze a szomszédjával, mert az rossz helyen parkolt az autójával a lakóhelyüknél. Emiatt értesítette is a rendőrséget, de a hatóság nem talált szabálysértést. A dolog azonban nem maradt annyiban: egy másik alkalommal, amikor a nő hazaérkezett, az exteniszező fagyos hógolyókkal dobálta meg és több helyen, többek között a halántékán is eltalálta.



A tavaly decemberben történt eset után a nő szédült, megfájdult a feje és orvoshoz kellett fordulnia. Mogács felesége ezután feljelentést tett. A volt teniszező testi sértés vétsége miatt kapott idézést a Budakörnyéki Járásbíróságtól.



Az asszony megerősítette a lapnak az információkat, de többet nem akart mondani, Sávolt pedig csak annyit nyilatkozott, hogy a bíróságon bebizonyítja majd az ártatlanságát.