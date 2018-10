A szülők tudta nélkül

Angyalszektás rituálét tartottak a polgárőrök gyerektáborában

hirdetés

A Keresztény Esszénus Egyház nevű egyesület istentisztelet tartott gyerekeknek, akik a Belügyminisztérium támogatásával az Országos Polgárőr Szövetség Zala megyei ifjúsági táborában még augusztusban. Emiatt több szülő is panasszal élt, mert előzőleg senki nem szólt nekik arról, hogy az angyalok és az emberek békés együttélését hirdető szekta fogja a gyerekek fejét tágítani.



A szekta vezetője, Horváth Róbert, aki a polgárőrök egyik alelnöke tavaly az Atlantiszi gyógyító nagy angyalrituálé elnevezésű ezoterikus rendezvényen is részt vett, ahol kézrátételt is alkalmaztak. Ezek után vitte el az istentiszteletet a gyerekek közé - írja a Magyar Idők.



Horváth a 24.hu-nak elismerte, hogy megtartották az istentiszteletet, de azt állította, hogy a szülők tudtával és beleegyezésével.



Túrós András, a polgárőrök elnöke azt mondta, nem volt szerencsés az eset, és a jövőben nem történhet majd ilyen.