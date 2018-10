Hajléktalanság

Megsemmisítették a hajléktalanok kunyhóit a Határ út melletti kiserdőben - videó

A X. kerületben a Határ út mentén lévő kiserdőben a hosszú hétvégén a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai közel 8 kunyhót semmisítettek meg, írja a Mérce. A kunyhókkal együtt az ott lakó hajléktalanok holmijai is odavesztek. A lap szerint a hajléktalanok már csak akkor szembesültek azzal, hogy mi történt, amikor visszaértek a hosszú hétvége után.



A Város Mindenkié videóján az ott lakók azt mondták, hogy nem értesítették előre, hogy vigyék el a holmijaikat. A ruháik és az edényeik is elvesztek. Így most éjszakára bemehetnek a szállóra, de a nappalt az utcán kell tölteniük.

A Párbeszéd kispesti képviselőjének, Varga Attilának a bontáson dolgozó munkavezető azt mondta, hogy lakhatásra alkalmas épületeket nem bontanak le. Ugyanakkor a lap szerint a környéken 3 sátrat és 3 kunyhót is lebontottak a munkagépek a Pilisi Parkerdő Zrt. utasítására. A helyi hajléktalanoknak azt is jelezték, hogy a két, még álló kunyhótis el elbontanak majd.



A lap szerint az elmúlt napokban 8 pár már elhagyta az erődben lévő szállását, pénteken pedig a maradék 7 ember is elköltözik az erdőből. A lakók az Utcajogász Egyesület segítségével kártérítési pert fognak indítani a Pilisi Parkerdő Zrt. ellen.