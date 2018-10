Vízügy

Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg

Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a Dunán csütörtökön - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-vel.



Csütörtök hajnalban Budapestnél és Adonynál is megdőlt a múlt heti alacsony érték. Budapestnél a vízállás 9 órakor 38 centiméter volt, amely 3 centiméterrel alacsonyabb a 2018. október 17-i negatív rekordnál - írták. Megjegyezték, hogy a Budapest alatti szakaszokon a következő 24 órában újabb negatív rekordok várhatók.



A csapadékszegény időjárás következtében a Dunán a múlt héten a víz szintje a Komáromtól kezdődő szakaszon, egészen a déli határig, alulmúlta a valaha mért legalacsonyabb értéket.



A 10-20 centiméteres emelkedést követően az elmúlt napokban újabb apadás volt tapasztalható, a vízállás Nagybajcsnál is alulmúlta a legkisebb vízszint értékét: szerdán 9 órakor mínusz 32 centiméter észleltek. Ez az érték 10 centiméterrel alacsonyabb a múlt hét elején észleltnél - jegyezték meg.



Szerdán Komáromban 14, Esztergomban 9 centiméterrel dőltek meg a múlt heti valaha mért legalacsonyabb értékek. A hullámvölgy alja jelenleg Nagymaros térségében tart, itt csütörtök reggel mínusz 72 centimétert észleltek, ami 10 centiméterrel múlja alul a múlt heti legalacsonyabb értéket.



Kitértek arra is, hogy az elmúlt két napban hullott számottevő mennyiségű (30-40 milliméter), valamint a meteorológiai előrejelzés szerint az elkövetkező napokban várható további jelentős mennyiségű (70-80 milliméter) csapadék hatására több egymást követő vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán.



A folyó Nagybajcsnál az elmúlt 24 órában már 28 centimétert áradt. Az újabb lassabb ütemű, de hosszabb áradás a jövő hét elejétől várható. "Ezek együttes eredményeként a Duna a rendkívüli kisvízi állapotból a jövő hét folyamán várhatóan megközelítőleg középvízi állapotba lép", vízhozama a sokéves átlag körül alakul majd, ami a jelenlegi alacsony érték 3-3,5-szeresét jelenti - olvasható az OVF közleményében.