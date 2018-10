Erőszak

A Facebookon köszönte meg a támogatást a megtámadott futónő

hirdetés

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, megtámadták és meg akarták erőszakolni Makai Viktória ultramaraton-bajnok futónőt. A kétgyermekes édesanya közösségi oldalán számolt be akkor a történtekről, kedden este pedig egy posztban köszönte meg az emberek támogatását, melyhez egy fotót is mellékelt.