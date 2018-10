Szálló por

OKI: országszerte javult a levegő minősége

A csapadékos időjárásnak köszönhetően országszerte javult a levegő minősége - közölte Facebook-oldalán az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) hétfőn.



Azt írták: a mérőállomással megfigyelt településeken már mindenhol elfogadhatónak minősítették a levegő tisztaságát.



Az elmúlt napokban a levegő magas szálló por (PM10) koncentrációja miatt országszerte kifogásolt, néhány településen egészségtelen volt a levegő.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint a héten hűvösebb lesz az időjárás, szórványos záporok is lehetnek. Emellett többször a szél is megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat.