Hajléktalanság

Gémesi György az egyik 'renitens' hajléktalannal szelfizett

Gödöllő polgármestere, akit az utóbbi pár napban eléggé szétszedtek egy némileg csúsztató cikknek köszönhetően, egy olyan hajléktalant látogatott meg, akit eddig nem sikerült rábírni arra, hogy vegye igénybe a hajléktalanszállót. Gémesi György mégis sikerrel járt, erről írt egyik posztjában:



Ma meglátogattam Zoltánt. Vittem minden szükségeset /természetesen élelmiszert is/. Ágyban aludt, és ebédlőben étkezett. Mint ahogyan mondtam, ez az emberséges. Hosszú hónapokig "küzdöttünk" egymással. Tegnap végre /talán az elmúlt napok hatására/ együtt besétáltunk. Elkezdtük együtt újraépíteni az életét. Mára "emberformája lett". Két hét múlva dolgozni fog. Addig akklimatizálódás, erősítés. Ma tv-t nézett, könyvet olvasott. Ő volt az egyik "renitens" a négy közül Gödöllőn. Ha az utcán etetik, itatják, soha nem jön be. Én erre céloztam itt Gödöllőn. Mert itt megoldottuk az megoldjuk az emberi körülményeket. Ki ilyen, ki olyan. Kinél így és kinél úgy. Még vannak, akik továbbra sem együttműködőek. Remélem, hamarosan újabb jó hírről számolhatok be. Zoltán útját pedig itt végig követhetik. Két napon keresztül kaptam hideget, meleget. Több százan "törölték belém a lábukat". Nem haragszom egyikükre sem. Se harag se gyűlölet nincs bennem. Hozzászólásaik megerősítettek. Tudom, itt Gödöllőn, jó úton járunk. És remélem a sok száz hozzászóló egy-egy hajléktalant gondozásba vesz, segíti és támasza lesz. Szerintem így kell kezdeni. Önkéntes munkával és szolgálattal. További szép ünnepet!

Előzmények