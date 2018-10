Kezelés

Új kezelés hosszabbíthatja meg az előrehaladott mellrákban szenvedők életét

Egy új gyógyszer és a hormonterápia kombinációja meghosszabbíthatja az előrehaladott mellrákban szenvedő nők életét - ezt állapította meg egy új kutatás.



A tanulmányt ismertető BBC News beszámolója szerint a palbociclib gyógyszerrel és hormonterápiával kezelt előrehaladott állapotú emlőrákos betegek tíz hónappal tovább éltek, mint a csak hormonterápiát kapó páciensek. A kombinált kezelés a gyakran súlyos mellékhatásokkal járó kemoterápia megkezdésének időpontját is kitolta.



A szakértők szerint a kísérlet előzetes eredményei nagyon bíztatóak. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy ez a kombinált kezelés sem gyógymód, és nem minden esetben eredményes.



A klinikai kísérlet kontrollcsoportja placebót kapott a palbociclib helyett, hogy kiderüljön, a gyógyszer és a hormonterápia kombinációja működik-e az előrehaladott emlőrákos eseteknél. A kísérletben 521 olyan beteg vett részt, akinek előrehaladott, ösztrogén receptor pozitív mellrákja volt, és daganatukban nem volt jelen a HER2 gén.



Az ösztrogén receptor pozitív mellrák az emlődaganatok leggyakoribb formája, az esetek 70 százalékát teszi ki.

A londoni Rákkutató Intézet és a Royal Marsden NHS Alapítvány tudósai által vezetett kutatás azt vizsgálta, hogy milyen hatása van a palbociclibnek a betegek élettartamának meghosszabbítására, és vajon lehetővé teszi-e a kemoterápia elhalasztását.



Az elemzés eredményei szerint azoknál a nőknél, akiknek tumora korábban jól reagált a hormonterápiára (521 nő közül 410-nél), a kezelés tíz hónappal meghosszabbította a túlélést, és így átlagosan 39,7 hónapra nyújtotta ki, míg azoknál, akik a fulvestrant hormonkezelés mellett placebót kaptak, az átlagos túlélés időtartama 29,7 hónap volt.



Ugyanakkor a kombinált kezelés nem hosszabbította meg a túlélési időtartamot azoknál a pácienseknél, akik korábban nem reagáltak jól a hormonterápiára.



A kísérlet után három évvel a palbociclib és fulvestrant-kombinációval kezelt betegek 49,6 százaléka volt életben, a csupán fulvestranttal kezelteknek pedig a 40,8 százaléka.



A kombinált kezelésben részesült nőknél kilenc hónappal később kellett elkezdeni a kemoterápiát.



Nicholas Turner professzor, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy az utóbbi két évtizedben a palbociclib jelentette az egyik legnagyobb előrelépést az előrehaladott állapotú mellrákos páciensek kezelésében.



A tudós kiemelte, hogy ez a célzott kezelés sokkal barátságosabb a kemoterápiánál, és lehetővé teszi, hogy a nők minél tovább folytathassák normális életüket.



A palbociclib jelenleg az Egyesült Királyságban azoknál az ösztrogén receptor pozitív emlőrákos nőknél alkalmazható, akiket a betegség átterjedése után diagnosztizáltak. A tanulmány szerzői azt akarják elérni, hogy azok is megkaphassák, akiknek emlődaganatát korábban hormonterápiával kezelték.



A tanulmányt a New England Journal of Medicine folyóiratban publikálták, eredményeit pedig az Európai Orvosi Onkológiai Társaság müncheni kongresszusán is ismertették.