Október 23.

Programok a Nemzeti Múzeumban

Új kamara-kiállítással, tárlatvezetésekkel és egyéb programokkal várja a közönséget a nemzeti ünnep alkalmából október 22-én és 23-án a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM). 2018.10.21

A múzeum az 1956-os forradalom 62. évfordulója alkalmából október 22-én, hétfőn is nyitva tart, kedden pedig a kiállítások - a World Press Photo tárlat kivételével - ingyenesen tekinthetők meg - közölte az MTI-vel a Nemzeti Múzeum.



Az intézmény a hétfői rendkívüli nyitva tartási napon egy olyan ikonikus zászlót állít ki kamaratárlatán, amely Európa több városát bejárva csak nemrég került a gyűjteménybe. Három egykori Széna téri szabadságharcos az MNM-nek ajándékozta azt a nagyméretű lyukas zászlót, amely egykor a Széna tér felett lobogott, hirdetve a felkelők bátorságát.



A relikvia most a Pulszky-teremben egy kamarakiállításon lesz látható. A zászló útja című tárlat látogatói nemcsak a lobogó történetét ismerhetik meg, hanem a kísérőprogramokon azokkal a szabadságharcosokkal is személyesen találkozhatnak, akik egészen eddig őrizték a zászlót.



Az ünnepi programok október 23-án is folytatódnak: a közönséget az MNM muzeológusai várják, akik ingyenes tárlatvezetéseken ismertetik meg az 1956-os forradalom hőseit, tárgyi emlékeit.



Délelőtt Az újkor agóniája, 1956 címmel indul vezetés, a déli múzeumi túra Nagy Imre emlékeiről szól, majd délután '56 jelképei kapcsán tartanak tárlatvezetést. Azok sem maradnak azonban program nélkül, akik a Nemzeti Múzeum régészeti kiállítása iránt érdeklődnek: délután a kelták hagyatékáról hallgathatják meg a korszak kutatóját.



Október 25-én a múzeum a nagyszülőket kéri meg, hogy falai között osszák meg unokáikkal, dédunokáikkal személyes emlékeiket.



Az intézmény részletes ünnepi programja ezen a honlapon böngészhető.