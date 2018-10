Black

A Nébih kockázati tényezőnek tartja a fekete színű élelmiszereket

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) új élelmiszerbiztonsági kockázati tényezőként azonosította az úgynevezett fekete élelmiszerek csoportját - közölte a hivatal.



A tájékoztatásban kiemelték az utóbbi időben divatos élelmiszerpiaci trendet képvisel a fekete színű élelmiszerek megjelenése, például a fekete fagylalt, fekete pizza.



Hangsúlyozzák, az elfogyasztott aktív szén az emésztőrendszerben nagy hatékonysággal köt meg különböző molekulákat, nemcsak a méreganyagokat, hanem számos, a szervezet számára fontos vegyületet is, például vitaminokat és gyógyszermolekulákat is.



Az aktív szenet tartalmazó élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása a gyógyszerhatás csökkenése miatt káros lehet a gyógyszerszedőkre, de hosszú távon akár az egészséges embereknél is hiányállapotok kialakulásához vezethet - hívta fel a figyelmet a hatóság.