Mérgező anyagok a Dunában: reagált az önkormányzat, a vízművek és a kormányhivatal is

Évtizedek óta tudott tény, hogy mérgező anyagok szivárognak a folyóba, a vízművek szerint Budapest ivóvízellátása biztonságos, minden megfelel a szigorú előírásoknak.

Mint ismeretes, a Greenpeace méréseket végzett az Óbudai Gázgyár melletti Duna-szakaszon és megállapították, hogy mérgező anyagok szivárognak a folyóba a szennyezett talajból.



A III. kerületi önkormányzat reagált a hírre, elmondták, évtizedek óta tudott tény, hogy a Gázgyár szennyezett talajából mérgező anyagok szivárognak a folyóba, a kármentesítésért csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. tehet.



Azt írják, Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere már 2009 óta figyelemmel kíséri a területet érintő folyamatokat, tudomása van a kármentesítést célzó korábbi tárgyalásokról, érdemi lépéseket azonban csak a terület tulajdonosa tehet. A gázgyár területe nem az önkormányzat tulajdona, így a kármentesítése sem az önkormányzat feladata, azonban a kerületi lakosok érdekében minden tőlük telhető segítséget megadnak a kármentesítés gyors és hatékony elvégzéséhez. Külön kiemelték, hogy a kármentesítés során az érintett lakosság biztonságát szavatolni kell, a felmerülő kérdéseikre pedig megnyugtató válaszokat kell adni.

Az önkormányzat egyébként örül, hogy a sajtó felkapta az esetet, abban bíznak, hogy ettől most új lendületet kap az elmúlt években holtpontra jutott folyamat.



Közben kiderült, a vízművek számára is évek óta ismert a probléma, "amelynek megoldása, illetve megoldatlansága jellemzően a Duna alacsony vízállása esetén válik fokozottan égetővé". Közleményükben leírták: Budapest ivóvízellátása biztonságos, a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott ivóvíz minden tekintetben megfelel a szigorú előírásoknak.



Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írják, a vízművek hosszú évek óta a rendkívüli helyzetekben jól kialakított, különleges protokoll szerint üzemelteti ivóvízellátó rendszerét, amelynek része a fokozott ellenőrzés, másrészt - amennyiben a kockázat ezt indokolja - az érintett kutak kizárása a vízellátó rendszerből, illetve "ürítőre" járatása. Az utóbbi hónapokban a Duna alacsony vízállása miatt a mintavételek és a vizsgált paraméterek száma a megszokottnál is magasabb.

"Vizsgálati eredményeink szerint a szolgáltatott ivóvíz minősége a hálózati ivóvízre vonatkozó összes követelménynek megfelel. A vizsgált paraméterek mért értékei továbbra is jóval határérték alatt vannak" - írják.



A Pest Megyei Kormányhivatal viszont azt írta, hogy a Duna vízhozamához képest - még alacsony vízállás esetén is - a talajvízzel elenyésző mennyiségű szennyezőanyag jut be, ami a hígulás miatt már a part közelében sem mutatható ki. Közleményükben arról is beszámoltak, hogy ma vizsgálatot tartottak a helyszínen, akkreditált mintavételezés is történt, amelyet ki fognak elemezni és bekérik a Greenpeace nyilvánosságra hozott eredményeiről szóló teljes mérési jegyzőkönyvet, hogy megvizsgálják.