Hajléktalanság

Előállítás Budapesten is

Budapesten is előállították az első hajléktalant, amiért életvitelszerűen tartózkodott közterületen. Az elítélt hajléktalant figyelmeztette a bíróság. Egy nőt a XI. kerületből vittek el szabálysértési őrizetbe. Őt is távmeghallgatási rendszer segítségével hallgatják meg, őt az Utcajogász Egyesület is védi. A nő azt mondta, nem érzi magát bűnösnek, önhibáján kívül volt, ahol volt. Kedden egy gödöllői férfit vittek el az utcáról a rendőrök. Ügyében már döntött is a bíróság, ő figyelmeztetést kapott, de a 20 ezer forintos ügyvédi költséget is neki kellett volna kifizetnie.