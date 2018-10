Oktatás

Lemond egy kitüntetett budapesti igazgató, döntését segélykiáltásnak szánja

A rendszer teljes csődjére, a pedagógusok reménytelen helyzetére és a diákokra nehezedő terhekre hivatkozva beadta lemondását a budapesti Farkasréti Általános Iskola intézményvezetője, Fazekas László - írja a 444.hu.



A lépést segélykiáltásnak szánja.



A Dél-Budai Tankerületi Központ Intézményi Tanácsának címzett levelét az iskola diákjainak és a szülőknek is elküldte. Szerdán kelt írásában a kilenc oldalon keresztül részletezi, miért nem vállalja a következő tanévben az iskola vezetését.



Az igazgató szerint úgy nem lehet rendesen dolgozni, hogy

- 2013 óta az állami fenntartású iskolák teljesen elvesztették önállóságukat;

- a helyzet nem javult a KLIK átszervezése után sem;

- a tankerületi központok hiába igyekeznek működtetői feladataikat maradéktalanul ellátni, a tankerület számára sem biztosítják a megfelelő forrásokat;

- helyi szinten sem tudott megvalósulni az együttműködés az iskolai vezetés, a Dél-Budai Tankerületi Központ és az Újbuda Önkormányzata és gazdasági társaságai között;

- a pedagógusok munkaterhelése lehetetlenné teszi az eredményes munkát.



Arról is ír, miért tartja a közoktatási rendszerben az elmúlt 10 év alatt végbement negatív változások között is különösen tragikusnak azt, ami a pedagógusokkal történt. Úgy véli, hiába a hivatástudat, a rendszer olyan szinten terheli túl őket, hogy így nem lehet tanítani. Szerinte a pedagógus életpálya modell megbukott. Ír arról is, milyen problémákkal kell a vezetőknek - így neki is -szembenéznie, említi többek közt a tanárok alacsony bérét, a pedagógushiányt és a támogatás hiányát.



Fazekas Lászlót 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Áder János köztársasági elnök a gyermekvédelem, valamint a közoktatás területén végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként - jegyzi meg a portál.