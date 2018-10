Ellátás

Gödöllőn ítélték el az első hajléktalant az új törvény alapján

A férfit - aki korábban mérnökként dolgozott, de elvesztette a lakását, mára pedig nagyon rossz fizikai állapotban van - kedd kora este "érték tetten" a rendőrök, amint a gödöllői Kossuth Lajos utcában egy padon ült.



A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy hajléktalan életmódot folytat, ezt nem is tagadta, majd miután közölte velük, hogy nem akar hajléktalanszállóra menni, hanem inkább a közeli Erzsébet parkban aludna, bevitték a rendőrkapitányságra, szabálysértési őrizetbe helyezték, ahonnan szerdán bilincsben a Gödöllői Járásbíróságra szállították.



Varga Zoltán ügyvéd a 444-nek azt mondta, a férfi a bíróság előtt próbálta megindokolni, hogy miért nem akar hajléktalanszállóra menni, például mert ott rendszeresek a konfliktusok, verekedések, és lopnak is.



A gyorsított szabálysértési eljárásban a rendőrség 30 napos elzárást kért a hajléktalanra, de az eljáró bírósági titkár (szabálysértési ügyekben bírónak készülő bírósági titkárok döntenek) csak figyelmeztetésben részesítette a hajléktalan férfit, amit minden fél elfogadott, így nem volt fellebbezés. A férfinak 20 ezer forint szabálysértési költséget is meg kellene fizetnie. A holmijait átmenetileg ugyan elvették a rendőrök, de azt ma a tárgyalás végén visszakapta.



A bíróság előtt ezt ígérte, hogy igyekszik majd a jövőben barátinál meghúzni magát, és ha ez nem sikerül, akkor fenntartásai ellenére is bemegy a hajléktalanszállóra.



Varga Zoltán ügyvéd szerint az eljárásban nem derült ki egyértelműen, hogy a rendőrök mikor figyelmeztették volna a férfit, az új törvény szerint ugyanis csak akkor indítható eljárás hajléktalanság miatt, ha 90 napon belül 3 alkalommal figyelmeztetnek valakit ezért a rendőrök. A törvény hatályba lépésének első napján, október 15-én hétfőn 27 ilyen figyelmeztetést tettek a rendőrök.



Az új jogszabályok szerint Magyarországon szabálysértésnek számít a hajléktalanság, egészen pontosan az életvitelszerűen közterületen tartózkodni. Aki a szabályokat megszegi, azt közérdekű munkára de elzárásra is ítélhetik. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a hatóságok megsemmisítsék az eljárás alá kerülő hajléktalanok ingóságait, amiért az állam nem fizet kárpótlást.