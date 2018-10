Állati

Elözönlötték Győr környékét az orosz tarantulák

A tízcentis ízeltlábúak mérge ugyan nem halálos, de a csípésük allergiás reakciót válthat ki.

Tíz centis pókok lepték el Győr környékét és a Rábaközt. "A bejárati ajtó melletti falon vettük észre, gyufaskatulya méretű lehetett. Ez már a második eset volt" - mondta Pliska Krisztina a Kisalföld című lapnak. Azt is elmondta, hogy az első pókot a lakásban találták, és mivel féltek a csípésétől, kitessékelték az ízeltlábút.



Nem ő az egyetlen olvasó, aki hasonlóról számolt be. Az acsalagi Burus Alexandra elmondta, hogy a pókokat a házuk falán fedezte fel, és miután megosztott erről fotót a közösségi oldalon, sorra érkeztek a hozzászólások és fényképek a pókokról.



Mint a lap írja, több településről is azt a hírt kapták, hogy hazánk egyik legnagyobb méretű pókját látták.



A szongáriai cselőpók általában barna vagy szürke, és elég ijesztő a külseje.



Fontos, hogy nem érdemes kézbe venni, megfogni, mert a csáprágójuk csípőkarmával könnyen átszúrja a bőrödet, és a mérgük bár nem halálos, allergiás reakciót válthat ki.



Ezért valamilyen eszköz segítségével tessékeld ki. A cselőpókok rendszerint mezőn élnek, ám ahogyan szűkül az életterük, úgy húzódnak a lakott településekre.