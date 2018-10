Pénz

A magánnyugdíjpénztári rendszer után az önkéntes nyugdíj-megtakarításokhoz is hozzányúl az állam

hirdetés

Miután alig 24 óra leforgása alatt a kormány lényegében megszüntette az egyik legjobban működő hazai pénzügyi konstrukciót, a lakástakarékot, újabb olyan intézkedést helyezett kilátásba, amely várhatóan százezreket érint majd hátrányosan.



Már a minisztérium előtt van ugyanis az a javaslat, ami szerint az állam belép a nyugdíj-megtakarítások piacára - ezt Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója mondta el kedden a Portfolio mai, Öngondoskodás 2018 nevet viselő konferenciáján - tudósította a Mérce.



Vagyis az állammal versenytársat kaphatnak a nyugdíjcélú megtakarítási piac eddigi szereplői – biztosítók, nyugdíjpénztárak –, illetve a termékei, mint például a nyugdíjbiztosítás, a nyugdíjpénztári megtakarítás vagy a nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ).



Barcza azzal indokolta a bejelentést, hogy „a nyugdíjcélú megtakarítások területén hátul kullogunk” a nemzetközi összehasonlításokban, és az a kormány a célja a lépéssel, hogy „fellendítse ezt a megtakarítási szegmenst”. További részleteket egyelőre nem árult el.



Ezzel a lépéssel az állam az úgynevezett hárompilléres (alanyi jogon járó, mgan- és önkéntes nyugdíj) nyugdíjrendszer harmadik pilléréhez is hozzányúlna: miután a második Orbán kormány gyors lépésekkel – hivatkozva annak jelen körülmények közötti fenntarthatatlanságára – gyakorlatilag megszüntette a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert, most az önkéntes megtakarítások rendszerét is felforgathatja.



Ha az állam valóban piaci szereplőként lép majd fel az önkéntes nyugdíj-megtakarítás piacán, az állampolgárok további időskori megtakarításai felett rendelkezhet majd.