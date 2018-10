Otthonteremtés

Lakástakarékokat kínál egy KDNP-s politikus

Grób Gábor, baranyai KDNP egyik területi szervezője és a pécsi városi közgyűlési KDNP-s képviselője last minute lakástakarék-szerződéseket kínál azoknak, akiket negatívan érint a Fidesz-KDNP szabályozása. Ez azt jelenti, hogy innentől az állam nem tesz minden 100 forint után 30 forintot a lekötésekhez, ami a megtakarítási konstrukció legnagyobb vonzereje. Helyette inkább a CSOK-ba forgatják be az erre szánt pénzt. Ha a köztársasági elnök még kedden aláírja, akár szerdán is hatályba is léphet a törvény.



A KDNP országos elnökségének tagja azt írta közösségi oldalán hétfő délután a Pécsi Stop szerint, hogy: "aki kötne még Lakástakarék szerződest, ma este + holnap de. (utoljára) nálam még megteheti!"



Három órával később ismét felhívta a figyelmet a közösségi oldalon arra, hogy hamarosan lejár a határidő. A portál szerint Grób Gábor kedd késő délelőtt már rettenetesen be volt táblázva, már csak az ismerősöket tudta fogadni.