Gát

Halálos kór tesztje is hiányzik: összeírták a leálló vizsgálatokat a járványügyben

A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak. 2018.10.16 13:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből. A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak.



A káosz azután alakult ki, hogy a kormány új nemzeti központba szervezte az intézményt, ami papíron október 1-jétől létezik, de még sincs új munkaszerződése a több száz szakembernek. Ráadásul kormánytisztviselőt csinálnának akár a biológusokból is, ezért űrlapon firtatták, tagjai-e titkos társaságnak vagy erőszakszervezetnek.



Nemrég sodródott az összeomlás szélére a Honvédkórház sürgősségi osztálya, nem sokkal korábban lett botrány az Országos Kardiológiai Intézetből elbocsátott szívsebész meghalt betege miatt. Ezekhez képest viszont az állami egészségügy egyik legfontosabb intézményének, az OKI Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóságának a működése kívülről eddig nem volt látható. Itt ugyanis nincs közvetlen betegforgalom, pedig ugyanúgy nélkülözhetetlenek a gyógyításban: ide érkeznek be országosan a legkülönfélébb minták, vagy ahogy a szakzsargonban hívják, a beteganyagok, hogy az itt kapott laboreredmények alapján kapjanak diagnózist, majd kezelést az embereket.

Ráadásul ez az intézmény a járványügy egyik központja, ahogy egy korábbi rendelet rögzítette, ez Magyarországon "a legmagasabb szintű módszertani felkészültséggel végzi a fertőző megbetegedések vizsgálatait a betegbiztonság és a járványügyi biztonság fenntartása érdekében". Itt végzik többek közt az akár halállal is végződő botulizmus vizsgálatát, de ide küldik be a mintát a kórházak, ha a vírusos agyhártyagyulladás lehetősége merül fel. Terrortámadás gyanúja esetén szintén itt tesztelik a gyanús küldemény tartalmát.

Pont az országos járványügyi, illetve a népegészségügyi jelentősége miatt hihetetlen helyzetkép rajzolódik ki abból a belső levelezésből, amely a hvg.hu birtokába került, az október 3-án indult kör-e-mail tárgya: „leálló vizsgálatok”. Ebben az akkori igazgató, Takács Mária megbízásából szó szerint azt kérték az egyes osztályok illetékeseitől: küldjék meg október 4-én délig, „hogy milyen vizsgálatok állnak le, és kb. mikor”.



A vezetői instrukciónak megfelelően erre a klinikai és járványügyi központ különféle területei elkezdték felsorolni, mi minden hiányzik a munkájukhoz, illetve milyen alapvető vizsgálatok állnak le hamarosan megfelelő felszerelés híján.



Többek között „az általános vírusdiagnosztikai osztályon a reagensek hiánya miatt az összes molekuláris vizsgálat, így a nyugat-nílusi láz, a kanyaró/rubeola, parvovírus” vizsgálat, valamint „teszthiány miatt a nyugat-nílusi láz egyes verifikáló vizsgálatai állnak le a jövő héten” – tájékoztatta a vezetőséget az egyik osztály munkatársa. Ezt október 4-én írták, azt nem tudni, hogy azóta ennek megfelelően valóban teljesen vagy részben leálltak-e ezeknek a betegségeknek a vizsgálatai.



Ugyanígy leállhat a „hepatitisvírusok (A, B, C, D, E) molekuláris diagnosztikája” is – derül ki a „mi nincs”-felsorolásból. Ebben olyan más vizsgálatokat is említenek, amelyek már leálltak valamilyen feltétel hiánya miatt.

Több laboratórium a „gázpalack hiánya miatt kénytelen lesz leállni” – írja más, ugyanis a munkájukhoz elengedhetetlen tenyésztéseket nem tudják megcsinálni a szén-dioxid-palackok által létrehozott, csökkentett oxigéntartalmú környezet nélkül.



Ugyanilyen súlyos probléma, hogy a kórokozók tenyésztéséhez nélkülözhetetlen táptalajokat sem tudják előállítani. „A klímát biztosító berendezés ékszíja is elszakadt, amit egy használt, nem teljesen megfelelő darabbal pótoltak” – írja le helyzetüket az intézet egyik vegyészmérnöke, aminek a veszélyes kórokozókkal dolgozó laborokban nem a meleg miatt van jelentősége. „Amennyiben a klíma leáll, a steril helyiségben nem lesz biztosítva a megfelelő hőmérséklet és a túlnyomás” a steril munkához – derül ki a levélből. Viszont annak ellenére, hogy veszélyes kórokozókkal dolgoznak, fertőtleníteni is alig tudnak...