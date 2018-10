Felsőoktatás

Hivatalosan is megszüntették a gender szakokat

hirdetés

Augusztus óta tudni lehetett róla, hogy a kormány megszüntetné a felsőoktatásban a társadalmi nemek szakot. Akkor azzal érvelt a Fidesz, hogy a gender szak gazdaságilag nem racionális, és a szakon végzettekre nincs szükség a munkaerőpiacon.



A tervet már hivatalosan meg is valósították: a Magyar Közlönyben tették közzé, miszerint hatályát veszti a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 115. sora, ami a társadalmi nemek szakot jelölte a mesterképzések jegyzékében.



"Eltűntünk hirtelen. Új korszak kezdődött a magyar felsőoktatásban" - írta ezzel kapcsolatban Facebook-oldalán Pető Andrea, a CEU professzora.



A rendelet szombaton hatályba lépett, viszont a módosítás szerint az eddig felvett hallgatók a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják és be is fejezhetik a tanulmányaikat.