Kövér László egész napra kitiltotta az LMP-s képviselőket az ülésről

Ungár Péter Nem szégyen egyetérteni Orbán Viktorral címmel szólalt fel a parlamentben, de mielőtt bármit mondhatott volna, Kövér László figyelmeztette, hogy nem adtak be szemléltetésre vonatkozó kérelmet a házbizottsághoz, szóval eszükbe ne jusson ilyen eszközöket használni.



Mivel az LMP-s képviselők mégis feltartották azokat a transzparenseket, amiken Orbán Viktor tandíjat ellenző, korábbi nyilatkozatai voltak olvashatók, a házelnök magához vette a szót, és figyelmeztette őket, hogy hagyják abba - tudósított a 444.hu.



Ám ők nem tették le az idézeteket, ezért Kövér kizárta őket az ülés hátralévő részéről, így nem szólalhattak fel és a napi tiszteletdíjat is bukták.



A táblákon a következő idézetek voltak olvashatók:

- „A tandíj mellőzésével is lehet fejleszteni az egyetemek és főiskolák működését.” - Orbán Viktor (2008. március)

- „A tandíjnak ellensége vagyok, és az is maradok.„ - Orbán Viktor (2012. július)

- „Ha tandíj lett volna, akkor én ma nem állnék itt.” - Orbán Viktor (2008. Február)

- „Beszéljünk ismét egyenesen. A tandíj a magunkfajtákat kirekeszti az egyetemekről.” - Orbán Viktor (2008. Február)

- „Sohasem fogok belenyugodni abba, hogy Magyarországon tandíj zárja el a gyerekek előtti felemelkedés lehetőségét." - Orbán Viktor (2008. Február)