Programajánló

Országos roadshow-t indít a BVOP

Hétfőn országos roadshow-t indít a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak és a dolgozók mindennapjainak bemutatására - mondta Orosz Zoltán, a parancsnokság szóvivője az M1 aktuális csatornán szombaton.



A programsorozat részeként letűnt korok büntetőeszközeit, jelenben használatos kényszerítőeszközöket és egy mintazárkát is megtekinthetnek az érdeklődők - fűzte hozzá.



Elmondta: a következő időszakban az ország nagyvárosaiban olyan rendezvényeket tartanak a büntetés-végrehajtás szakemberei, amelyeken az oda látogatók tájékoztatást kapnak a börtönökben zajló rendvédelmi és reintegrációs tevékenységről is. A roadshow részeként országos toborzásba és fővárosi óriásplakát-kampányba is kezd a szervezet - tette hozzá.



A büntetés-végrehajtás egy zárt világ, amiről sok tévképzet és sztereotípia kering a köztudatban, ezzel a rendezvénnyel a valósághoz szeretnék közelebb hozni az embereket - fogalmazott Orosz Zoltán.