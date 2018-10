Vigyázat

OKF: októberben már tizenegyen szenvedtek szén-monoxid-mérgezést

Csak októberben már 21 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxidos esethez, és tizenegyen szenvedtek mérgezést - mondta el Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



A szóvivőt annak kapcsán kérdezték, hogy október 15-én, hétfőn kezdődik a fűtési szezon. Ilyenkor gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezés miatt.



Mukics Dániel megjegyezte, nem csak a fűtési szezonra jellemző a probléma, hiszen a vízmelegítő is veszélyforrást jelent.



Elmondta: a szén-monoxid a vér oxigénszállító képességét rontja. A legnagyobb probléma, hogy tünetei - fejfájás, émelygés, hányinger - miatt az ember nem feltétlenül gondol mérgezésre. Ezért is fontos, hogy legyen a házban olyan eszköz, amely érzékeli a veszélyes szén-monoxid szintet. Ha az érzékelő megszólal, azonnal el kell zárni a fűtőeszközt, ki kell szellőztetni, szabad levegőre menni és hívni a 112-őt. Ha valaki elvesztette az eszméletét, őt is ki kell vinni a szabad levegőre.



A katasztrófavédelem honlapján a megfelelő és a nem megfelelő szén-monoxid-érzékelők listája is megtalálható, a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=piacfelugyelet_szenmonoxid_erzekelok oldalon - mondta az M1-en az OKF szóvivője.



Mukics Dániel az MTI-nek az elhangzottakat azzal egészítette ki: a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében azt javasolja, hogy mindenki tisztítsa ki a fűtőeszközöket, éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Emellett fontos gondoskodni a szellőztetésről, az új típusú nyílászárókba ajánlott beszereltetni szellőzőt - közölte.