Oktatás

Aláírásgyűjtést indít a PDSZ

hirdetés

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) aláírásgyűjtést kezdeményez az oktatásban dolgozók munkaidejének és bérének rendezéséről - jelentette be a PDSZ elnöke pénteken Budapesten.



Szűcs Tamás az oktatási államtitkárság épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a mostani tanév fókuszába két követelést állítanak: a kötelező óraszámok visszaállítását és a túlmunkák kifizettetését.



Közlése szerint aláírásgyűjtést kezdeményeznek négy "fajsúlyos" ponttal, hogy az ágazat legfontosabb követeléseinek nyomatékot adjanak. Az aláírásgyűjtéssel azt követelik, hogy állítsák vissza a pedagógusok kötelező óraszámát a közoktatási törvényben korábban rögzítettek szerint, de legfeljebb 22 tanórára.



A munka törvénykönyve és egyéb jogszabályok alapján járó többletmunkát minden esetben fizessék ki a munkáltatók, legalább 50 százalékos illetményemeléssel rendezzék az oktatásban közalkalmazotti bértábla alapján besorolt munkavállalók bérét, valamint a pedagógusok illetményét meghatározó "vetítési alap" automatikusan kövesse a mindenkori minimálbért úgy, ahogy azt az eredeti jogszabály előírta - sorolta.



Azt mondta, cselekvéssorozatuk részeként a PDSZ - összefogva az oktatásban tevékenykedő munkavállalókkal, más szakszervezetekkel és szimpatizánsokkal - megteremtené egy külön kutatás feltételeit is, amennyiben az oktatásirányítás nem kívánja folytatni a pedagógusok munkaterhelésének kutatását.



A PDSZ elnöke kitért arra is, hogy a ki nem fizetett túlmunkák esetében bírósági keresetek beadására buzdítják tagjaikat és a szakszervezet vezető tisztségviselői, az országos választmány tagjai közül többen összehangoltan fogják benyújtani a három évre visszamenőleg megfogalmazott igényeiket.



Szűcs Tamás kiemelte: a PDSZ adott esetben a polgári engedetlenség eszközével is élni kíván, sztrájkra is hajlandó.



A PDSZ elnöke a sajtótájékoztató után a követeléseiket tartalmazó ívet bevitte az államtitkárság épületébe.