Belpolitika

Demeter Márta indul az LMP társelnöki posztjáért

Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP- társelnök posztra, személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt - mondta az MTI-nek a jelöltállítás lezárulta után az LMP országos elnökségének titkára.



Kanász-Nagy Máté közölte azt is: az LMP Ungár Pétert jelöli az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságába.



Demeter Márta az előző parlamenti ciklust az MSZP képviselőjeként kezdte az Országgyűlésben, majd kilépett a frakcióból és később az LMP-frakcióhoz csatlakozott. A párt nyáron vette fel tagjai közé.



A jelölést és a részleges tisztújító kongresszus összehívását is Szél Bernadett korábbi társelnök-frakcióvezető lemondása tette szükségessé, valamint kilépése az LMP-ből.



Az ellenzéki párt egy elnökségi tagot is választ, miután Angyal Károly ismét pártigazgató lesz. A pozícióra szintén egyetlen jelölt pályázik: Kis-Szeniczey Kálmán agrármérnök, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja.



Szél Bernadett-tel együtt távozott a frakcióból Szabó Szabolcs, aki a pártnak nem volt tagja. Az ellenzéki pártban zajló folyamatok hatására az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet elnöksége is napirendre vette a kérdést: a frakció tagja maradjon-e az általuk delegált Hohn Krisztina. A testület végül a maradás mellett döntött - közölte a képviselő.



Az LMP másik korábbi társelnöke, Hadházy Ákos is elhagyta már a frakciót és szintén független képviselőként politizál. A választások után kilenc fővel megalakult képviselőcsoport így jelenleg hattagú.