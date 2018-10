Belpolitika

Tarlós: Puzsér a szakmája egyik legjobbja, de...

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, Puzsér Róbert nemrég bejelentette, hogy ő is indul a főpolgármesteri posztért.



Tarlós István az ATV Start című műsorában reagált erre a hírre.



Mint mondta, "szívesen nézi Puzsér Róbert szatirikus műsorait”, szerinte "saját szakmája egyik legjobbja, nagyon tehetséges ember”, de a városvezetés másik szakma.



Azt is elmondta: nem zavarja, hogy az Index olvasói egy szavazáson Puzsért hozták ki a választás esélyesének. Példaként hozta fel, 2010-ben Horváth Csaba egy tévévitájuk után nyert egy hasonló szavazáson, ám az MSZP jelöltje röviddel később példátlan különbséggel maradt alul Tarlóssal szemben a főpolgármester-választáson.



Azt, hogy az elmúlt hónapokban visszavonulását fontolgatta, azzal indokolta, hogy saját életét szerette volna élni, és "vannak pozíciók, amelyek ezt nem teszik lehetővé”. A folytatással kapcsolatos feltételei nem követelések voltak, hanem olyan dolgok, amelyek nélkül nem tudta volna folytatni munkáját.



Mint mondta, sokrétű megállapodást kötött Orbán Viktorral, de annak csak egy eleméről, a fejlesztési tanácsról beszélnek. Ennek viszont nagy előnye, hogy minden kiemelt budapesti nagyprojekt belekerül, így Budapest választott köztestületének mindenhez köze lesz, ami a fővárosban történik, másrészt megoldható lesz a projektek finanszírozása. Szeretné a tanács elé vinni a 3-as metró befejezését és a BKV járműcseréjét is.



A címlapfotón Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatón a Főpolgármesteri Hivatalban (MTI/Koszticsák Szilárd)

Kapcsolódó írások: Puzsér Róbert is indul a főpolgármesteri posztért