Mindenki tudta a faluban, hogy az apja erőszakolja a tizenéves boldvai lányt

Furcsa család voltak - mondta egy ismerősük a boldvai A.-ékról. Ott volt a Béla, akinek három különböző nőtől 12 gyereke van. Nem voltak gátlásai a párválasztás terén, a második élettársa az első testvére volt. A harmadik pedig a második élettársa lánya. Vele, Hajnalkával Béla már össze is házasodott. 7 közös gyerekük született, egyikük a most 21 éves Alexandra.



A furcsa nagyon enyhe kifejezés, Bélát, Hajnalkát és Alexandrát ugyanis azért állították bíróság elé, mert a rendőrök még 2016-ban egy ágyneműtartóba dugott párducmintás táskában találták meg Alexandra újszülött kislányát. Már nem élt.



Az apát, az anyát és a lányukat csütörtökön elsőfokon el is ítélték emberölés, illetve emberölésben való bűnsegédlet miatt. A bíróság szerint a lány otthon szülte meg a kisbabáját, amit aztán az anyja takaróba és pulóverbe bugyolált, berakta a párducmintás táskába, majd besuvasztotta az ágyneműtartóba. A kislány négy órán belül, különösen gyötrelmes szenvedés közepette megfulladt. Az apa és a lányanya pedig a vád szerint minderről tudott - írta a 444.hu.

A történt azonban sokkal súlyosabb még ennél is. A nyomozás során ugyanis kiderült, hogy Alexandra kislányának apja a saját tulajdon édesapja, aki tízéves korától kezdve fogva tartotta, verte a lányát, és heti rendszerességgel használta szexuális játékszerként. A lány anyja pedig nemhogy segített volna Alexandrának, hanem még rá is tett egy lapáttal.



A tíz éven át tartó vérfertőző kapcsolatról pedig egy idő után már az egész szomszédság tudott, sőt, sejtette az iskolaigazgató és a családsegítő is. Mégsem történt semmi egészen a tragédiáig.

Alexandra 2016 júniusában egy vasárnap hajnalon szülte meg az alig négy órát élt leánygyermekét. A szülés borzalmas higiéniai körülmények között történt, de így sem volt komplikáció. Mégis, a lányban bennmaradt a placenta, amely miatt másnap rosszul lett, de olyannyira, hogy mentőnek kellett kórházba szállítania. A kórházban pedig egykettőre feltűnt, hogy a lány szült, és mivel Alexandra ezt tagadta, rendőrt kellett hívni hozzá. A rendőrök is látták, hogy baj van, el is kezdték keresni az újszülöttet. A család először megpróbálta félrevezetni őket, de Alexandra végül elárulta, hová dugták az akkor már halott csecsemőt. Rögtön eljárás is indult: a lány ellen. A lány sokáig maga is hallgatott mindenről, végül csak akkor kezdett el beszélni, amikor DNS-teszt bizonyította: a halott csecsemője apja a saját tulajdon édesapja. Az ő és a szomszédok vallomásaiból ekkor bontakozott csak ki a teljes történet.