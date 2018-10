Lincshangulat

Megverték a gázolót Fügödön: mindenki mást mond

A gázoló asszony nem marad a faluban. A kislány rokonai szerint ők nem bántottak senkit, de úgyis rajtuk verik le a balhét. 2018.10.11 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, megverték annak az autónak a sofőrjét, aki elgázolt egy ötéves kislányt a Borsod megyei Fügödön. A baleset szombaton történt. A kislány rokonai támadtak rá a sofőrre, miután a nő megállt, hogy segítsen. Megverték és a kocsiját is összetörték. A kislány a balesetben súlyosan megsérült, mentőhelikopter vitte kórházba.



A Népszava cikke szerint mindenki másként emlékszik a történtekre. Az elgázolt kislány nagymamája azt mondta, unokája napokig élet-halál között lebegett, koponyacsontja betört, tüdeje bevérzett, lábáról a húst lehántotta az autó. A rokonok szerint ők nem bántottak senki, de úgyis rajtuk verik le a balhét, mert romák, és nincs pénzük jó ügyvédre. Szerintük a helyi boltos az autójával előzni kezdett egy parkoló teherautót, a túloldalon ütötte el a kislányt, aki a rendőrség szerint viszont a menetirány szerinti sávban ugrott az autó elé, a teherautó takarásában a vezető nem láthatta.



A gázoló boltosnő üzlete zárva van, házára állatólag rendőrök vigyáznak. Sógornője a lapnak azt mondta, az asszonyt összeverték, és nem a kormányba verte be a fejét, ahogyan azt terjesztik. Mint mondta, a nő olyan lassan ment, hogy még egy biciklis is megelőzte. A család úgy tudja, a nő nem marad a faluban, sem boltosként, sem fügődiként nem tudna tovább ott élni.



A balesetet állítólag rögzítette egy köztéri kamera, a felvétel segíthet a történtek tisztázásában.