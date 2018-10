Durva

A kisgyereket elvitte, az anyát meg otthagyta a HÉV

2018.10.10 07:39 ma.hu

Két gyermekével próbált felszállni egy nő Pannóniatelep megállónál, a Budapest felé tartó szerelvényre. Először feltette kisfiát, majd visszafordult, hogy másfél éves kislányát és a babakocsit is feltegye. Eközben viszont megszólalt az ajtózáró csengó, becsukódott az ajtó és a szerelvény elrobogott. Az esetről egy szemtanú számolt be egy Facebook-csoportban.



A Hvg.hu azt írja, ezután telefonáltak a szentendrei forgalmi irodába, kérve, hogy szedjék le a vonatról a kisfiút és várják meg az anyukát és a testvérét, aki a következő szerelvénnyel megy utánuk.



A lap megkeresésére a MÁV-HÉV Zrt. elismerte, hogy megtörtént az eset, mint írták, sajnálják a történteket és elnézést kérnek a családtól. Az eddigi információk szerint a vezető nem látta, hogy lenne még felszálló utas, ezért csukta be az ajtót. A munkatársak azonnal a gyermek segítségére siettek, és vigyáztak rá, amíg az édesanya megérkezett. Az esetet vizsgálják..