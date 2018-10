Közszolgáltatás

Sok kéményről csak az ellenőrzéskor derül ki, hogy életveszélyes

A már ellenőrzött 300 ezer lakás kéményei közül 1242 esetében állapították meg, hogy életveszélyes, vagyis azonnali műszaki beavatkozás szükséges.

A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a társasházak számára továbbra is kötelező a kémények ellenőrzése.



Erről a fűtési idény megkezdése alkalmából kedden Budapesten megtartott sajtótájékoztatón beszélt Kovács Balázs, a fővárosi lakások kéményellenőrzéséért felelős Főkétüsz ügyvezetője.



Közlése szerint az ellenőrizendő fővárosi lakások 75 százalékában már kontrollálták a kéményeket a munkatársaik, ám az otthonok 14 százalékába annak ellenére nem jutottak be, hogy a kéményellenőrzés ingyenes, ám kötelező a társasházi lakástulajdonosok részére.



Hangsúlyozta, ugyan örvendetes, hogy egyre szaporodik azon lakások száma, amelyekben már felszerelték a szén-monoxid-érzékelőt, ám ez nem pótolja a kéményellenőrzést. Az ellenőrzés adja a biztonságot, a szén-monoxid-érzékelő csak vészriasztás. A családi házban élőknek is azt ajánlják: annak ellenére ellenőriztessék a kéményt, hogy számukra ez már nem kötelező - tette hozzá.



Kovács Balázs beszámolója szerint a már ellenőrzött 300 ezer lakás kéményei közül 1242 esetében állapították meg, hogy életveszélyes, vagyis azonnali műszaki beavatkozás szükséges; 28 ezer esetben, azaz minden tízedik kéménynél derült ki, hogy javításra van szükség.



Az országban található 4,5 millió kémény közül egymillió a fővárosban működik. Egyes esetekben évente, más esetekben kétévente szükséges ezek ellenőrzése.