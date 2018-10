Váltott műszakokban

150 elítélt dolgozik az új börtön kialakításán Kiskunhalason

MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője az épülő új börtönről az MTI-nek a helyszínen elmondta: a büntetés-végrehajtási szervezet 2010 óta zajló férőhelybővítési programjának jelentős állomása a kiskunhalasi. A mintegy 24 hektár területen fekvő volt idegenrendészeti központ átépítési munkái 2018 szeptemberében kezdődtek. Jelenleg kerítéseket emelnek az épületek köré, ezzel párhuzamosan pedig a zárkák kialakítása folyik.



A tervek szerint a közel 1,7 milliárd forintból megvalósuló, az európai börtönnormáknak megfelelő, korszerű büntetés-végrehajtási intézet 470 fogvatartott befogadására lesz alkalmas. Az egyes zárkákban a leválasztott illemhely mellett hideg és meleg víz is lesz. A két körletépület között sétaudvart alakítanak ki.



A szóvivő elmondta, a kiskunhalasi börtön megépítésén 150 - büntetését Szegeden, Állampusztán és Kecskeméten töltő - elítélt dolgozik váltott műszakban. A munkára a többségében önként jelentkező rabok közül elsősorban olyan fogvatartottakat választottak ki, akik civil életükben már szakmával rendelkeztek, de vannak közöttük olyanok is, akik a börtön falai között szereztek szakképesítést. A szakmunkákat így elsősorban kőműves, vízszerelő, szobafestő és lakatos szakképzettséggel rendelkező rabok, valamint segédmunkások végzik.



Orosz Zoltán hangsúlyozta, a magyar büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak foglalkoztatása, ami mára teljes körűvé vált, hiszen gyakorlatilag valamennyi elítélt dolgozik vagy tanul a börtönben, esetenként mindkettőt végzi. A rabokat olyan hiányszakmákra tanítják, amivel szabadulásukat követően nagyobb eséllyel tudnak majd elhelyezkedni. A tanulás és a munkavégzés hozzájárul a sikeres társadalmi visszailleszkedésükhöz.



A kiskunhalasi börtönben 2019 tavaszára szabászatot és varrodát is kialakítanak, illetve megteremtik az elkészült termékek raktározásának a feltételeit is. Többségében női fogvatartottakat helyeznek majd el itt.



Elhangzott: az építkezésen való munkavégzés a fogvatartottak számára jó lehetőség egyrészt a börtön falai között megszerzett elméleti tudás gyakorlati tapasztalatokkal való kiegészítésére, de felkészíti a rabokat a kinti életbe való beilleszkedésre is. A rabok számára a szabad levegőn végzett munka megtöri a 24 órás bezártság monotonitását, akárcsak a társaságban, csapatban eltöltött idő. Emellett az építkezés révén megmutathatják, hogy nem töltik tétlenül a "börtönéveket", megdolgoznak az újbóli elfogadásért.



Az építkezéssel egyidejűleg megkezdődött a toborzás is Kiskunhalason. Két irodában folyamatosan várják az érdeklődőket, hiszen közel 250 munkatársra lesz szükség az új börtönben.

