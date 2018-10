Egészségügy

Kirúgott szívsebész: többször érdeklődött műtétjéről az elhunyt beteg

Székely László arról is beszélt, azért rúgták ki, mert az adminisztrációnál fontosabb volt számára az életmentés. 2018.10.06 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Van már ajánlata Romániából és a Lajtán túlról is, ám egyelőre még a kardiológiai intézetbe jár be - mesélte a Népszavának adott interjúban Székely László.



Mint ismeretes, az ország egyik legjobb szívsebészének tartott Székelyt egy etikai vizsgálat miatt kirúgták a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből. Székely szívbillentyűműtétet hajtott végre egy betegen, de a műtét alatt el kellett távolítani a hibás implantátumot. Ekkor a szívsebész külső intézményből hívott egy plasztikai sebészt, aki beültetett egy új implantátumot – ezért indult vizsgálat Székely ellen. Egy 55 éves férfi páciense pedig meghalt, miután átszakadt a főverőere, pedig meg is operálhatták volna.



A doktor az interjúban arról beszélt, hogy a hívásokat titkárnője fogadja, mióta elbocsátották, és az elhunyt férfi is többször telefonált: "Az a beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele, mikor jöhet. Neki sem volt mit válaszolnia, jelezte a betegnek, hogy az új osztályvezető főorvossal kell kapcsolatba lépnie. Amikor csütörtökön reggel megtudta, hogy, a betegünk meghalt, a kolléganőm csaknem összeroppant.”



“Felmentésemet követően felhívtuk a figyelmet a csütörtökön elhunyt betegre is, tekintettel arra, hogy ekkor már nem állt módomban az előjegyzést megtenni. Így átadtuk azt a levelet is, amelyben a beteggel kapcsolatos összes információt mellékeltük, s kértük a helyembe lépő osztályvezető főorvost, nézze át, és ha kell, értékelje újra három beteg kezelési tervét, műtéti programját. Az azóta meghalt férfi is köztük volt” – fogalmaz az orvos.Az elbocsátását megelőző mellimplantátumos eset kapcsán Székely hangsúlyozta, hogy a vészhelyzetre tekintettel hívott külsős orvosokat: a páciens mellimplantátuma ugyanis lyukas volt, és a folyadék belefolyt a nyitott szívbe, illetve tüdővérzést is kapott miatta. Mindezek a halálát is okozhatták volna.



"Egyiküknek sem volt a kórházzal szerződése, a sebész hozta magával a varrógépét, a másik orvos meg a bronhoszkópját, mert nekünk egyik se volt. Úgy jártam el, ahogyan az orvosi esküm megköveteli a beteg élete és egészsége volt a szempont és nem az adminisztráció” – fogalmaz. Majd hozzátette: munka közben nem az járt a fejében, hogy tilosban jár, hanem a beteg érdekeit tartotta szem előtt.



A teljes interjút itt olvashatja.