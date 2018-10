Egészségügy

Nem igaz, hogy a kórház nem tudott az elbocsátott szívsebész betegéről

Meghalt az Országos Kardiológia Intézetből elbocsátott szívsebész, Székely László egyik műtétre váró betege. 2018.10.05 11:07 ma.hu

Meghalt az elbocsátott szívsebész, Székely László egyik műtétre váró betege.



Az 55 éves férfit július közepén vizsgálták meg az Országos Kardiológia Intézetben. Kiderült, hogy speciális egyedi gyártású érimplantátumra van szüksége. Az orvosa elindította az eszköz legyártásához, és beültetéséhez előírt engedélyezési folyamatot, ám mire a papírok megérkeztek, a Székely László elbocsátása már zajlott. Így a beteg műtéti előjegyzése sem történhetett meg. Magyarországon eddig öt ilyen eszközt ültettek be, ebből négyet Székely doktor végzett.



A főorvos elbocsátásakor jelezte a kórház vezetésének, hogy a férfi és még két hasonló állapotú és ugyanilyen eszközre váró betege műtétre vár.



Az Országos Kardiológiai Intézet csütörtökön azt állította: nem is tudtak a betegről, aki meghalt.



A Népszava most közölte azt a levelet, amelyben Székely munkatársa, Ender Gábor szívsebész felhívja a figyelmet három betegre, akik speciális érimplantátum beültetésre várnak.



A szívsebészeti osztály megbízott főorvosának írt levél szerint a három beteg közül kettőnek az eszköze is elkészült, az orvos a harmadiknál jelezte, hogy az implantátum elkészülte várható. Közöttük volt az a beteg is, akiről a kórház közleménye szerint a sebész nem tájékoztatta távozásakor az intézetet. A levélben Székely munkatársa ezt írja: "Kérem a fenti betegek műtétjeinek a mindenkori műtéti programba betervezni illetve, ha szükségesnek látja a képalkotó diagnosztikai anyagokat újraértelmezve a műtéti indikációt értékelni szíveskedjék.”