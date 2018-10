Terror

Terrorcselekményre készültek - elítélt két fiatalt a Győri Ítélőtábla

Négy év fegyházbüntetésre ítélt terrorcselekmény előkészületének bűntette miatt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla csütörtökön egy magyar fiatalt, aki azt tervezte, hogy csatlakozik az Iszlám Állam terrorszervezethez. Társa terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt két év börtönbüntetést kapott - tájékoztatta a Győri Ítélőtábla szóvivője az MTI-t csütörtökön.



Ferenczy Tamás közleménye szerint az ítélettel helybenhagyta a táblabíróság az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék március 28-i határozatát.



A tényállás szerint a két fiatal külön-külön is érdeklődést mutatott az Iszlám Állam terrorszervezet iránt. Az elsőrendű vádlott 2015. január 13-án vett egy isztambuli repülőjáratra szóló jegyet, mert egy korábban az interneten megismert Abu Isa nevű férfival megbeszélte, hogy ott találkoznak és együtt mennek Szíriába. A férfi nem várta az esőrendű vádlottat a repülőtéren, így ő egyedül indult el a szír-török határ felé. A határon gyanús viselkedése miatt a hatóságok letartóztatták és hazatoloncolták.



A másodrendű vádlottal 2015 januárjában ismerkedett meg az elsőrendű vádlott egy internetes oldalon. A másodrendű vádlott 2016-ban több, az Iszlám Állam katonái által végrehajtott kivégzésekről szóló videót töltött le, fegyverekről, propagandaanyagokról készített képeket nézett és készített egy olyan videofelvételt is, amelyen hűséget fogad az Iszlám Államnak és a kalifának.



Mohamed M. néven 2016. július 16-án regisztrált egy közösségi oldalon, ahol olyan kommenteket helyezett el, amelyekkel a terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés tényállását megvalósította. Mindez két nappal a Nizzában elkövetett terrorcselekmény után történt, amikor egy terrorista autójával belehajtott a tömegbe.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért, míg a másodrendű vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést.



A másodfokú bíróság határozata szerint a korábban benyújtott fellebbezések nem voltak alaposak, a kiszabott büntetések pedig arányosak a bűncselekmény tárgyi súlyával.